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Japonya'da düzeltilmiş ücretler ikinci ayda da düştü

Japonya'da enflasyona göre düzeltilmiş ücretler üst üste ikinci ayda da düştü.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2024 09:14

Japonya'da enflasyona göre düzeltilmiş ücretler ağustos ayının ardından eylül ayında da düştü. Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, reel ücretler, Ağustos ayında revize edilen %0,8'lik düşüşün ardından Eylül ayında da %0,1 geriledi.

Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazanç, Eylül ayında %2,8 artarak 292.551 yen oldu. Hükümetin reel ücretleri hesaplamak için kullandığı, taze gıda fiyatlarını içeren ancak ev sahiplerinin eşdeğer kirasını hariç tutan tüketici fiyat endeksi, eylül'de ağustos ayındaki %3,5'ten yavaşlayarak %2,9'a oldu.

Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Toplam nakit kazançların büyüme oranı değişmemesine rağmen reel ücretler düştü, bu nedenle bunun yükselen fiyatların etkisinden kaynaklandığı düşünülüyor" dedi.

Ücretler, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne kadar sürede yeniden artırabileceği konusunda kilit önem taşıyor.

Temel ücret, Eylül ayında %2,6 artarak yaklaşık 32 yılın en hızlı artış hızına işaret etti. Kurumsal gücün bir barometresi olan fazla mesai ücretleri ise Ağustos ayında revize edilen %1,7'lik artışın ardından Eylül ayında %0,4 düştü.

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