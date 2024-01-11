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Japonya'da ekonomik görünüm yükseldi

Japonya'nın 9 ekonomik bölgesinden ikincinde ekonomik görünüm yükselirken, birinde geriledi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 08:56

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Tokai ve Kyushu-Okinawa bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti. Kinki bölgesinde ise ekonomik toparlanma hızında bir yavaşlama görüldüğü açıklandı.

Ülkede kalan 6 bölge için ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.

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