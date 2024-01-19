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Japonya'da enflasyon 18 ayın en düşük seviyesine indi

Japonya'da tüketici enflasyonu elektrik ve gaz faturalarındaki düşüş nedeniyle Aralık ayında tekrar yavaşladı ve manşet enflasyon 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 09:10

Japonya'da Kasım ayında yüzde 2,8 olan manşet enflasyon Aralık ayında yıllık yüzde 2,6 seviyesine geriledi. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde çekirdek fiyatlar, dalgalı taze gıda hariç, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Kasım ayında enflasyon yüzde 2,5 seviyesindeydi.

Bu rakam piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti ve Ocak 2023'te yüzde 4,2 olan enflasyonun son bir yıldaki genel düşüş eğilimini sürdürdü.

Aralık ayında gıda ve enerji hariç fiyatlar yıllık yüzde 3,7 arttı.

Enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın uzun süredir devam eden yüzde iki hedefinin üzerinde kalmasına rağmen, bankanın Salı günü parasal genişleme önlemlerini yerinde tutması bekleniyor.

Faiz oranlarını artıran diğer büyük merkez bankalarının aksine BoJ, ultra gevşek politikasına bağlı kalarak yen üzerinde baskı oluşturdu.

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