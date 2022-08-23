Japonya Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre enflasyonda birçok gösterge yeni rekor kırarken, enflasyonun yayılımının arttığı da gözlendi.

ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 1,8 İLE REKOR ARTIŞ KAYDETTİ

Fiyatlardaki en büyük artış ve en büyük düşüş yaratan faktörleri hesaplayan enflasyon göstergesi yıllık bazda yüzde 1,8 ile rekor artış kaydetti. Tüketici fiyatları sepetindeki fiyat artışlarını gösteren yayılım endeksi ise yüzde 73,2 ile rekor yüksek orana çıktı.

TÜKETİCİLER VE İŞLETMELER YÜKSEK ENFLASYON İLE KARŞI KARŞIYA

Bu yükselişe rağmen rakamların ABD ve Avrupa'ya kıyasla düşük kalması nedeniyle Japonya Merkez Bankası yakın zamanda para politikasında normalleşmeye dönmeyebilir. Ancak bu rakamlar, Japon tüketiciler ve işletmelerin uzun zamandır görülmeyen enflasyon dinamikleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

En kritik nokta, ücret artışlarının enflasyonu yakalayıp yakalanmaması olacak.

Ülkede gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Temmuz'da yüzde 2,4 ile 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bazı ekonomistler bu yükselişin yüzde 3'e varabileceğini belirtiyor.