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Japonya'da GSYH yukarı yönlü revize edildi

Japonya'da Ocak - Mart dönemi GSYH'sı yukarı yönlü revize edildi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 09:00

Japonya'da Ocak-Mart dönemi GSYH'sı sermaye harcamaları ve stok verilerinde yapılan yukarı yönlü revizyonlarla ilk açıklanan rakamlardan daha az daralma gösterdi.

Kabine Ofisi verilerine göre Japonya'nın GSYH'sı ilk çeyrekte önceki üç aya göre %1,8 oranında daraldı. Ekonomistler %1,9'luk daralma bekliyorlardı. İlk çeyrek için GSYH daralma oranı dana önce %2,0 olarak duyurulmuştu.

Analistler Japon ekonomisinin yılın ilk üç ayında dibe vurmasını beklese de, inatçı bir şekilde zayıf seyreden yen ve büyük otomobil üreticilerinin tesislerinde yaşanan aksaklıklar bu çeyreğe ilişkin görünümü gölgelemeye devam ediyor.

FAİZ ARTIŞLARI KONUSUNDA CESARETLENDİ

Nomura Securities kıdemli ekonomisti Kohei Okazaki, "revize edilen GSYH sonuçları, sermaye yatırımlarının az da olsa arttığını değerlendirebildiği için Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gelecekteki faiz artışları konusunda cesaretlenmesini kolaylaştırdı" dedi.

Okazaki, "Mart 2024'te sona eren mali yılın ikinci yarısında sermaye harcamalarının arttığını söyleyebiliriz. Mevcut sermaye harcaması koşulları rahatlatıcı ancak görünüm konusunda temkinli olmalıyız. Ayrıca, yıllık işgücü görüşmelerinde mutabık kalınan yüksek ücret artışları ve Haziran ayından itibaren yürürlüğe giren gelir vergisi indirimleri nedeniyle tüketimin toparlanma yolunda olduğu görüşünü koruyabiliriz" diye konuştu.

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