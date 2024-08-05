CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Japonya'da hizmet sektörü büyümeye geri döndü

Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti güçlü yurt içi taleple büyümeye geri döndü.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 08:51

Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti güçlü yurt içi talep sayesinde Temmuz ayında büyümeye geri döndü; Ancak yurt dışı siparişlerdeki yavaşlama ve azalmayan maliyet baskıları işletmeleri sıkıştırmaya devam ediyor.

Jibun Bank'ın Hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) final rakamları, Haziran ayındaki 21 ayın ilk daralma rakamı olan 49,4 seviyesinden geçen ay 53,7'ye yükseldi.

Endeks, genişlemeyi daralmadan ayıran 50 çizgisinin üzerine çıkarken, öncü veri olan 53,9'un gerisinde kaldı.

Endeks yayıncısı S&P Global Market Intelligence ekonomisti Usamah Bhatti, "Gelecekteki çalışmaların habercisi olan olağanüstü iş seviyesi büyüme bölgesine döndüğünden, hizmet sektörü için kısa vadeli görünüm sağlam görünüyor." dedi.

Bhatti, katılımcıların 12 aylık gelecek görünümünün de güçlü kaldığını söyledi.

Ancak hizmet şirketlerinin yeni ihracat işlerinin yedi aydan beri ilk kez daralmaya başlaması, küresel ekonomik büyümenin yavaş olduğuna işaret ediyor.

Daha önceki anketler, artan hammadde, enerji ve işçilik maliyetleriyle birlikte, ılımlı denizaşırı talebin Japonya'nın imalat sektörünü daha sert etkilediğini gösterdi. Ancak Temmuz ayı hizmet PMI verilerine göre, imalatçı olmayanlar da artan maliyetlerden etkilendi. Bu veriler, girdi fiyatlarının art arda 44'üncü ayda da arttığını, şirketlerin müşterilerinden talep ettiği fiyatların ise Haziran ayına göre daha hızlı yükseldiğini gösterdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yakın tarihli bir verisi de kurumsal hizmet fiyatlarının dokuz yıldan fazla bir sürenin en hızlı artışını gösterdiğine işaret etti.

Temmuz ayında, imalat ve hizmet faaliyetlerini birleştiren bileşik PMI, bir önceki aya göre 49,7'den 52,5'e geldi. Ancak Bhatti, farklı sektörlerdeki yöneticilerin, önümüzdeki aylarda ekonomiyi aşağıya çekecek enflasyonist baskı risklerine karşı temkinli olduklarını söyledi.

BoJ, genişleyen ücret artışlarına ve hizmet fiyatları enflasyonuna tepki olarak geçen hafta faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyelere çıkarırken, Başkan Kazuo Ueda önümüzdeki aylarda ilave artışların sinyalini verdi.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Ağustos 2024 10:25
Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor 02 Ağustos 2024 10:11
Ekonomistler BoE’den tekrar faiz indirimi bekliyor Ekonomistler BoE'den tekrar faiz indirimi bekliyor 01 Ağustos 2024 16:36
BoE Başkanı faiz indirimi sinyali vermekten kaçındı BoE Başkanı faiz indirimi sinyali vermekten kaçındı 01 Ağustos 2024 16:21
ABD’de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı 01 Ağustos 2024 16:17
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 01 Ağustos 2024 16:15
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 01 Ağustos 2024 16:13
Yabancılar 128,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 128,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı 01 Ağustos 2024 15:12
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu 01 Ağustos 2024 14:55
BoE faiz indirimine gitti BoE faiz indirimine gitti 01 Ağustos 2024 14:06
Petrolde jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor Petrolde jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor 01 Ağustos 2024 10:27
Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor Goldman Sachs faiz artırımı bekliyor 01 Ağustos 2024 10:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,23
%0,4228
ALTIN
1.002,80
%0,2797
EURO
1.000,91
%0,0912
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.350,03
%35,003
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.137,53
%13,7526
DOLAR
961,63
%-3,8374
BORSA
1.430,09
%43,0094
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.148,64
%14,8639
DOLAR
980,47
%-1,9535
BORSA
2.416,10
%141,6101
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.759,96
%75,9957
DOLAR
1.450,32
%45,0316
BORSA
BİST En Aktif Hisseler