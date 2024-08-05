Japonya'da hizmet sektörü büyümeye geri döndü

Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti güçlü yurt içi talep sayesinde Temmuz ayında büyümeye geri döndü; Ancak yurt dışı siparişlerdeki yavaşlama ve azalmayan maliyet baskıları işletmeleri sıkıştırmaya devam ediyor.

Jibun Bank'ın Hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) final rakamları, Haziran ayındaki 21 ayın ilk daralma rakamı olan 49,4 seviyesinden geçen ay 53,7'ye yükseldi.

Endeks, genişlemeyi daralmadan ayıran 50 çizgisinin üzerine çıkarken, öncü veri olan 53,9'un gerisinde kaldı.

Endeks yayıncısı S&P Global Market Intelligence ekonomisti Usamah Bhatti, "Gelecekteki çalışmaların habercisi olan olağanüstü iş seviyesi büyüme bölgesine döndüğünden, hizmet sektörü için kısa vadeli görünüm sağlam görünüyor." dedi.

Bhatti, katılımcıların 12 aylık gelecek görünümünün de güçlü kaldığını söyledi.

Ancak hizmet şirketlerinin yeni ihracat işlerinin yedi aydan beri ilk kez daralmaya başlaması, küresel ekonomik büyümenin yavaş olduğuna işaret ediyor.

Daha önceki anketler, artan hammadde, enerji ve işçilik maliyetleriyle birlikte, ılımlı denizaşırı talebin Japonya'nın imalat sektörünü daha sert etkilediğini gösterdi. Ancak Temmuz ayı hizmet PMI verilerine göre, imalatçı olmayanlar da artan maliyetlerden etkilendi. Bu veriler, girdi fiyatlarının art arda 44'üncü ayda da arttığını, şirketlerin müşterilerinden talep ettiği fiyatların ise Haziran ayına göre daha hızlı yükseldiğini gösterdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yakın tarihli bir verisi de kurumsal hizmet fiyatlarının dokuz yıldan fazla bir sürenin en hızlı artışını gösterdiğine işaret etti.

Temmuz ayında, imalat ve hizmet faaliyetlerini birleştiren bileşik PMI, bir önceki aya göre 49,7'den 52,5'e geldi. Ancak Bhatti, farklı sektörlerdeki yöneticilerin, önümüzdeki aylarda ekonomiyi aşağıya çekecek enflasyonist baskı risklerine karşı temkinli olduklarını söyledi.

BoJ, genişleyen ücret artışlarına ve hizmet fiyatları enflasyonuna tepki olarak geçen hafta faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyelere çıkarırken, Başkan Kazuo Ueda önümüzdeki aylarda ilave artışların sinyalini verdi.