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Japonya'da iflas eden şirket sayısı 12 yıl sonra bini aştı

Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda üst üste 25'inci ayda da arttı; Sayı 12 yıl sonra ilk kez bin seviyesini aştı.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 11 Haziran 2024 09:01

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %46,4 artarak bin 16 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 760, geçen yıl aynı ay 694 seviyesindeydi.

İflas sayısı böylece 2012 yılı Mayıs ayında gördüğü bin 13 rakamının ardından ilk kez bin seviyesini aştı.

SEBEP OLARAK DURGUNLUK AÇIKLANDI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında kaydedilen 322 vaka artışı, Lehman şokundan hemen sonra 2008 Eylül ayında gerçekleşen 337 artışın ardından en yüksek seviye oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 843 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise %54,9 azalarak 126,1 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 279,7 milyar yen seviyesindeydi.

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