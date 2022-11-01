Çin ve Güney Kore'de ekonomik şartların kötüleşmesinin ihracatı olumsuz etkilemesinin de katkısı ile Japonya'da imalat sektörü aktivitesi 21 ayın en düşük seviyesine indi.

Ekim ayında Jibun Bank Japonya İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül ayındaki 50,8 puandan 50,7 puana geriledi.

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Laura Denman yaptığı değerlendirmede, "Son anket verisi Japonya'nın imalat sektörünün Ekim ayında daha da ivme kaybettiğinin sinyalini verdi. Hem yurt içinde hem de uluslararası seviyede cansız piyasalar ve zayıf talep şartları geri gelen bir trend haline geldi" dedi.

Anket gelecek 12 aya yönelik görünüm için ise imalatçıların umutlu olduklarını ortaya koydu.