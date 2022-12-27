Japonya İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Kasım ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,4 azalarak 72 bin 372 oldu. Piyasa beklentisi yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi.



Geçen yılın Kasım ayında 73 bin 414, bir önceki ay 76 bin 590 adet konut inşaatına başlanmıştı.



Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş verilerle yıllık 871 binden 838 bine geriledi.



Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 9,7 azaldı. İnşaat siparişlerinin tutarı 963,6 milyar yen seviyesinde kaldı.