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Japonya'da market satışları yıla artışla başladı

Japonya'da 2024 yılının Aralık ayında yerini düşüşe bırakan market satışları yıla artışla başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2025 09:45

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2025 09:45

Japonya'da üst üste 12 ay süren ve 2024 yılının Aralık ayında yerini düşüşe bırakan genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları, yıla yeniden yükselişle başladı.

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 913,3 milyar yen oldu. Önceki yılın aynı ayında satışlar 890,2 milyar yen seviyesindeydi.

Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 950,7 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,1 artışla 55 bin 732'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,1 artış gösterdi ve 1 milyon 217 bin 140 kişi olarak belirlendi.

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