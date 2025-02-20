Japonya'da market satışları yıla artışla başladı

Japonya'da üst üste 12 ay süren ve 2024 yılının Aralık ayında yerini düşüşe bırakan genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları, yıla yeniden yükselişle başladı.



Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 913,3 milyar yen oldu. Önceki yılın aynı ayında satışlar 890,2 milyar yen seviyesindeydi.



Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 950,7 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,1 artışla 55 bin 732'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,1 artış gösterdi ve 1 milyon 217 bin 140 kişi olarak belirlendi.