Japonya'da reel ücret endeksi düşüşünü sürdürdü

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da enflasyona göre düzeltilmiş reel ücret endeksi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 düşerek, tüketim vergisi artışının etkisiyle 2014 yılında kaydedilen yüzde 2,8'lik düşüşten bu yana en sert düşüşü yaşadı.

Endeks, 2023 yılında "shunto" ilkbahar işçi-işveren ücret görüşmelerinde kararlaştırılan ücret artışlarının son 30 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, ücret artışının enflasyonu geçememesi nedeniyle üst üste ikinci kez düştü.

İşçi başına aylık nominal ücretler %1,2 artarak ortalama 329.859 Yen'e yükseldi. Toplamda, temel maaş dahil düzenli ücretler %1,2 artarken, fazla mesai ve diğer düzenli olmayan ücretler %0,3 yükseldi. İkramiyeler dahil özel ücretler %2,0 oranında arttı.

Reel ücret endeksinin hesaplanmasında kullanılan emsal kira hariç tüketici fiyat endeksi yüzde 3,8 yükseldi.

Tam zamanlı çalışanlar için toplam nominal ücretler %1,8 artışla ortalama 436.849 Yen, yarı zamanlı çalışanlar için ise %2,4 artışla ortalama 104.570 Yen oldu.

Kişi başına çalışma saati 0,1 puan artarak ortalama 136,3 saat oldu. Normal çalışma saatleri %0,2 artarken, fazla mesai %0,9 azaldı.

Sadece Aralık ayında reel ücret endeksi bir önceki yıla göre %1,9 oranında gerileyerek art arda 21'nci ayında da düşüş gösterdi.