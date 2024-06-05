Japonya'da reel ücretler 25 aydır düşüyor

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel ücretler Nisan ayında yıllık bazda %0,7 düşerek, artan yaşam maliyetlerinin ücret artışlarından daha ağır basması nedeniyle düşüş serisini üst üste 25 aya uzattı. Ancak bu düşüş hızı, bir önceki ay yaşanan %2,1'lik düşüşten daha yavaş oldu.

2007-2009 yılları arasında reel ücretlerde 23 ay üst üste düşmüştü.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre planlanmış nakit kazançlar ya da düzenli maaşlar Nisan ayında yıllık bazda %2,3 artarak, ülkenin varlık balonunun patlamasından kısa bir süre sonra, Ekim 1994'te görülen bir önceki en yüksek seviyeye ulaştı.

SMBC Nikko Securities'in kıdemli ekonomisti Koya Miyamae, "Veriler istikrarlı ücret artışlarını teyit etti ve taban ücretlerdeki büyük artış son iş görüşmelerinin sonuçlarını yansıttı," dedi.

DÜŞÜŞ HIZI YAVAŞLADI

Bu yıl, büyük Japon firmaları işçilerin aylık ücretlerinde %5'ten fazla artış sağlayarak yaklaşık otuz yıldır görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Bir çalışma bakanlığı yetkilisi, temel ücretlerdeki artışların artık daha küçük firmaların çalışanlarına da yayılmasının beklendiğini söyledi.

Bununla birlikte, çalışanların kazançları hala artan maliyetlerin gerisinde kalmaktadır ve bu da politika yapıcıların şirketlerin reel ücretleri pozitif bölgeye getirmeleri konusunda karşılaştıkları zorlukların altını çizmektedir.

Bazı ekonomistler reel ücretlerin içinde bulunduğumuz 2024/25 mali yılında bir noktada pozitife dönmesini beklemektedir, ancak bu tahmin üzerindeki belirsizlik yüksek olmaya devam etmektedir.

Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazanç %2,1 artışla 296.884 yen (1.913,28 $) olurken, bir önceki ayki %1,0'lık artıştan hızlanarak son 10 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Çalışma bakanlığı verilerine göre, kurumsal gücün bir barometresi olan fazla mesai ücretleri Nisan ayına kadar olan yılda %0,6 azaldı.