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Japonya'da reel ücretlerde düşüş sürüyor

Japonya'da işçilerin reel ücretleri Kasım ayında da düşüş gösterdi. Ücretlerde reel düşüş 20 aydır devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 09:17

Japonya Çalışma Bakanlığının verilerine göre, tüketicilerin satın alma gücünün önemli bir belirleyicisi olan enflasyondan arındırılmış reel ücretler Kasım ayında bir önceki yıla göre %3,0 düştü. Reel ücretler Ekim ayında %2,3'lük düşüş göstermişti.

Hükümetin reel ücretleri hesaplamak için kullandığı, taze gıda fiyatlarını içeren ancak ev sahibinin eşdeğer kirasını hariç tutan tüketici enflasyon oranı, düşen yakıt maliyetleri ve ılımlı gıda fiyat artışları sayesinde Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviye olan %3,3'e geriledi.

Ancak nominal ücretler Ekim ayındaki %1,5'lik artışın ardından Kasım ayında %0,2 ile yaklaşık iki yılın en düşük artışını gösterdi.

Kasım ayında temel maaşlar bir önceki yıla göre %1,2 oranında arttı. Fazla mesai ücretleri ise yıllık bazda %0,9 artarak son üç ayın ilk artışını kaydetti.

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