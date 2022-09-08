Japonya'da yenin dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyesine gerilemesi yetkilileri hareket geçirdi.

Yenin dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Maliye Bakanlığı, Japonya Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Ajansı yetkililerinin bir araya geleceği bir toplantı yapılacak.

Böylelikle bu üç kurumun yetkilileri Haziran ayından bu yana ilk kez toplantı gerçekleştirecek.

PARA PİYASASINDAKİ HAREKETLER

Japon yeni hükümetten gelen güçlü mesajlar ile Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) açıklamalarına karşın dolara karşı tarihsel düşük seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, para piyasasında yaşanan hızlı ve tek yönlü hareketlerden endişe duyduğunu ve gerekmesi halinde harekete geçeceklerini söylemişti.

Matsuno, "Hükümet, benzer hareketlerin devam etmesi durumunda, acil durum algısıyla Döviz piyasası hareketlerini izlemeye ve gerekli adımları atmaya devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

TAHVİL ALIMI 50 MİLYAR YEN ARTILACAK

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de yendeki değer kaybını çok yakından takip ettiğini belirtmiş, Japonya Merkez Bankası ise planlanmış 5-10 yıllık tahvil alımlarını 500 milyar yenden 550 milyar yene çıkardığını duyurmuştu.

Ülkede tahvillere gelen satışlar 10 yıllık tahvil getirisini yüzde 0,245 ile BOJ'un tolerans tavanı olan yüzde 0,25'in sınırına taşımıştı.

Japon yeni bu yıl dolara karşı yüzde 20 değer kaybetti.