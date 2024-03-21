Japonya'da şirketlerin ekonomiye güveni son 3 ayın zirvesinde

Japonya'da büyük şirketleri ekonomiye olan güvenleri Mart ayında son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı ve hizmet sektöründeki hava son yedi ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya Merkez Bankası'nın 1 Nisan'da açıklayacağı üç aylık Tankan anketi için önemli bir gösterge niteliği taşıyan ve aylık olarak hazırlanan Reuters anketine göre, imalatçıların genel duyarlılık endeksi Mart ayında Şubat ayındaki -1'den +10'a yükseldi. Yükseliş, otomotiv endüstrisi, petrol rafinerisi ve kimya sektörlerindeki artışları yansıttı.

Hizmet sektörü duyarlılığı, perakende, toptan satış, bilgi ve iletişim sektörlerinin öncülüğünde yedi ayın en yüksek seviyesi olan +32'ye yükseldi.

Son ankete 240 imalatçı ve 258 imalatçı olmayan firma katıldı, bunlardan yaklaşık 237 firma 6-15 Mart tarihleri arasında yanıt verdi.