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Japonya'da şirketlerin ekonomiye güveni son 3 ayın zirvesinde

Japonya'da büyük şirketlerin ekonomiye güveni son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 08:54

Japonya'da büyük şirketleri ekonomiye olan güvenleri Mart ayında son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı ve hizmet sektöründeki hava son yedi ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya Merkez Bankası'nın 1 Nisan'da açıklayacağı üç aylık Tankan anketi için önemli bir gösterge niteliği taşıyan ve aylık olarak hazırlanan Reuters anketine göre, imalatçıların genel duyarlılık endeksi Mart ayında Şubat ayındaki -1'den +10'a yükseldi. Yükseliş, otomotiv endüstrisi, petrol rafinerisi ve kimya sektörlerindeki artışları yansıttı.

Hizmet sektörü duyarlılığı, perakende, toptan satış, bilgi ve iletişim sektörlerinin öncülüğünde yedi ayın en yüksek seviyesi olan +32'ye yükseldi.

Son ankete 240 imalatçı ve 258 imalatçı olmayan firma katıldı, bunlardan yaklaşık 237 firma 6-15 Mart tarihleri arasında yanıt verdi.

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