CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da şirketlerin tesis ve ekipman harcamaları arttı

Japonya'da şirketlerin tesis ve ekipman harcamaları arttı

Japonya'da şirketlerin tesis ve ekipman harcamaları dördüncü çeyrekte artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 09:29

Japonya'da şirketlerin tesis ve ekipman harcamaları dördüncü çeyrekte artış gösterdi. Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sermaye harcamaları dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4, mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik bazda ise %10,4 arttı.

Veriler 11 Mart'ta açıklanacak revize gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarının hesaplanmasında kullanılacak.

Güçlü yatırım harcamaları verisi, BOJ'un son derece destekleyici para politikasını yakın vadede normalleştirmesi için de destek sağlayabilir. Yatırımcılar şimdi negatif faiz oranlarının sona erdirilmesi için bir ön koşul olan daha yüksek ücret artışları sağlayabilecek olan bu yılki ücret görüşmelerine odaklanmış durumda.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, revize edilen GSYH verilerinin dördüncü çeyrekte bir genişleme gösterecek şekilde güncellenebileceğini ve bunun da ekonominin geçen yılın sonunda bir resesyondan kaçınmayı başardığı anlamına geleceğini söyledi.

Minami, "Para politikası üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da Japonya Merkez Bankası için cesaret verici olabilir. Ücretler odak noktasında ve biz hala merkez bankasının negatif faizleri Mart yerine Nisan ayında sonlandırmasını bekliyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Fitch ABD’nin kredi notunu teyit etti Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti 02 Mart 2024 09:01
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 02 Mart 2024 10:34
Çin ABD’nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi Çin ABD'nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi 02 Mart 2024 09:41
New York Community Bank’ın kredi notu düşürüldü New York Community Bank'ın kredi notu düşürüldü 02 Mart 2024 09:03
Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi 01 Mart 2024 16:15
Euro Bölgesi enflasyonu ECB’nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı Euro Bölgesi enflasyonu ECB'nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı 01 Mart 2024 16:07
ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor 01 Mart 2024 15:50
Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi 01 Mart 2024 15:45
Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez 01 Mart 2024 15:42
Avro Bölgesi’nde işsizlik ocakta geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta geriledi 01 Mart 2024 14:09
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 01 Mart 2024 13:57
ABD’li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı ABD'li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı 01 Mart 2024 11:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,95
%0,2946
EURO
1.001,59
%0,1591
DOLAR
1.000,09
%0,0088
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.087,17
%8,7165
EURO
1.087,42
%8,7422
DOLAR
1.082,75
%8,2752
ALTIN
970,45
%-2,9555
BORSA
1.114,57
%11,4566
EURO
1.098,05
%9,8046
DOLAR
1.146,97
%14,6965
ALTIN
1.049,79
%4,9791
BORSA
1.722,31
%72,2307
EURO
1.682,44
%68,2438
DOLAR
1.937,76
%93,7762
ALTIN
1.729,03
%72,9033
BORSA
BİST En Aktif Hisseler