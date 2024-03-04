Japonya'da şirketlerin tesis ve ekipman harcamaları arttı

Japonya'da şirketlerin tesis ve ekipman harcamaları dördüncü çeyrekte artış gösterdi. Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sermaye harcamaları dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4, mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik bazda ise %10,4 arttı.



Veriler 11 Mart'ta açıklanacak revize gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarının hesaplanmasında kullanılacak.

Güçlü yatırım harcamaları verisi, BOJ'un son derece destekleyici para politikasını yakın vadede normalleştirmesi için de destek sağlayabilir. Yatırımcılar şimdi negatif faiz oranlarının sona erdirilmesi için bir ön koşul olan daha yüksek ücret artışları sağlayabilecek olan bu yılki ücret görüşmelerine odaklanmış durumda.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, revize edilen GSYH verilerinin dördüncü çeyrekte bir genişleme gösterecek şekilde güncellenebileceğini ve bunun da ekonominin geçen yılın sonunda bir resesyondan kaçınmayı başardığı anlamına geleceğini söyledi.



Minami, "Para politikası üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da Japonya Merkez Bankası için cesaret verici olabilir. Ücretler odak noktasında ve biz hala merkez bankasının negatif faizleri Mart yerine Nisan ayında sonlandırmasını bekliyoruz" dedi.