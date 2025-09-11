Japonya’da toptan enflasyon Ağustos’ta hız kazandı

Bu sabah açıklanan verilere göre, Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (CGPI) Temmuz ayındaki revize edilmiş %2,5'lik artıştan sonra yıllık bazda %2,7 artarak piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi. İşletmeler arasındaki fiyat eğilimlerinin önemli bir göstergesi olan endeks, tüketici enflasyonunun öncü göstergesi olarak yakından takip ediliyor.

Gıda ve içecek fiyatları Ağustos ayında bir önceki yıla göre %5,0 artarak Temmuz ayındaki %4,7'lik artıştan daha hızlı yükseldi ve maliyet kaynaklı enflasyonun devam ettiğini vurguladı. Ancak, elektrik, gaz ve su faturaları hükümet sübvansiyonları nedeniyle yıllık bazda %2,9 düştü.

Yen bazlı ithalat fiyatları, dış fiyat baskılarının bir miktar hafiflemesini yansıtarak Temmuz ayındaki %10,3'lük düşüşe göre daha yavaş bir hızla %3,9 düştü.

Daiwa Securities'den Yutaro Suzuki, "Toptan enflasyon, yüksek gıda ve tarım ürünleri fiyatları nedeniyle şimdilik %2'nin üzerinde kalacak gibi görünüyor" dedi, ancak yenin güçlenmesi ithalat maliyetlerini kademeli olarak azaltabileceğini de belirtti.

Ocak ayında faiz oranlarını %0,5'e yükselten BOJ, 18-19 Eylül tarihlerinde toplanacak. Çekirdek enflasyon hedefin üzerinde seyretmeye devam ederken, Başkan Kazuo Ueda, ABD gümrük vergileri dahil olmak üzere küresel riskleri göz önünde bulundurarak temkinli bir tutum sergiliyor.