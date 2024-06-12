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Japonya'da toptan fiyatlar son dokuz ayın zirvesinde

Japonya'da toptan fiyatlar son dokuz ayın en hızlı yıllık artışını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:30

Japonya'da toptan eşya enflasyonu Mayıs ayında son dokuz ayın en hızlı yıllık artışını gösterdi. Toptan fiyatlardaki hızlı artış, zayıf yenin hammadde ithalat maliyetlerini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunun bir işareti oldu.

BOJ verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Mayıs ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarak %2,0'lık medyan tahmini aştı.

Nisan ayındaki %1,1'lik artışın ardından dördüncü ay üst üste hızlanan artışta kamu hizmetleri, petrol ve kimyasal ürünler ile demir dışı metal fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

'BOJ'UN KISA VADELİ FAİZ ORANI HEDEFİNİ DEĞİŞTİRMEMESİ BEKLENİYOR'

Yen bazlı ithal mal fiyatlarını ölçen bir endeks, Mayıs ayında bir önceki yıla göre %6,9 artarak Nisan ayındaki %6,6'lık artıştan hızlandı.

Analistlere göre, fiyatlardaki hızlı artış Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne kadar sürede artıracağı konusundaki kararını zorlaştırabilir.

Norinchukin Research'ün baş ekonomisti Takeshi Minami, "Toptan fiyat artışları yeniden hızlandıkça tüketici enflasyonu fazla yavaşlamayabilir ve elektrik faturalarını azaltmak için verilen devlet sübvansiyonlarının Haziran ayında sona ermesiyle enerji fiyatlarının bu yaza doğru keskin bir şekilde yükseleceği görülüyor. Ancak BOJ'un faizleri tekrar artırmadan önce ücretlerin yükselmesini ve tüketimin toparlanmasına yardımcı olmasını beklemesi gerekecek" dedi.

Veriler, BOJ yönetim kurulunun Cuma günü sona erecek iki günlük politika toplantısında incelenecek faktörler arasında yer alacak. BOJ'un kısa vadeli faiz oranı hedefini değiştirmeyerek %0 ila %0,1 aralığında tutması bekleniyor.

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