Japonya Merkez Bankası verilerine göre, 2022 yılının tamamında toptan fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 yükseldi. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1981'den bu yana görülen en yüksek artış oldu. 2021 yılında toptan fiyatlar yüzde 4,6 yükselmişti.

Toptan fiyatlar Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artış gösterdi.

Şirketlerin birbirlerine sattıkları malların fiyatlarını yansıtan toptan fiyatlar endeksinin Aralık ayında yüzde 9,5 artması bekleniyordu. Kasım ayında fiyatlar yıllık yüzde 9,7 yükselmişti.

Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Kasım ayında aylık yüzde 0,8 olan artış oranının Aralık ayında yüzde 0,3'e yavaşlaması bekleniyordu.

2022 yılının tamamında ise fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 yükseldi. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1981'den bu yana görülen en yüksek artış oldu. 2021 yılında toptan fiyatlar yüzde 4,6 yüselmişti.