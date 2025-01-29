Japonya'da tüketici güveni son 1,5 yılın en düşüğünde

Japonya'da hanehalkının ekonomiye bakışı 2025 yılının ilk ayında son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 36,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Ocak ayında 35,2 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 36,6 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks 2023 yılı Eylül ayında 35,2 ile aynı seviyeyi gördüğü tarihten bu yana en düşük seviyesine indi.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 1,9 puan düşüşle 32,2'ye geriledi.

Gelir artışı endeksi 0,3 puan düşüşle 39,9, istihdam endeksi 0,2 puan düşüşle 41,0 ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 1,9 puan düşüşle 27,5 seviyesine geldi.



Anket 15 Aralık son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi.