CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da tüketici güveni son iki yılın en düşük seviyesinde

Japonya'da tüketici güveni son iki yılın en düşük seviyesinde

Japonya'da hanehalkının ekonomiye bakışı Şubat ayında yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2025 08:50

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2025 08:50

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 35,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Şubat ayında 35,0 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 35,7 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks 2023 yılı Nisan ayında 33,9 ile aynı seviyeyi gördüğü tarihten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 0,3 puan düşüşle 31,9'a geriledi.

Gelir artışı endeksi 0,2 puan düşüşle 39,7, istihdam endeksi 0,1 puan artışla 41,1 ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,3 puan düşüşle 27,2 seviyesine geldi.

Anket 15 Şubat son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulmasını erteleyecek Rusya Merkez Bankası dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulmasını erteleyecek 27 Şubat 2025 11:50
ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor 27 Şubat 2025 11:16
Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor 27 Şubat 2025 10:10
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak verilere çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak verilere çevrildi 27 Şubat 2025 09:53
BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil 27 Şubat 2025 09:23
Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu 27 Şubat 2025 09:21
Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı 27 Şubat 2025 09:18
Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi 27 Şubat 2025 09:15
Çin, yerli şirketlerin ABD’de borsaya açılmasını engelliyor Çin, yerli şirketlerin ABD'de borsaya açılmasını engelliyor 27 Şubat 2025 09:12
Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü 27 Şubat 2025 09:09
AB şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor AB şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor 26 Şubat 2025 17:12
Rusya Merkez Bankası’ndan Ruble açıklaması Rusya Merkez Bankası'ndan Ruble açıklaması 26 Şubat 2025 16:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler