Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Piyasa beklentisi fiyatların yüzde 8,8'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

BoJ, Ağustos ayı verisini de yüzde 9,0'dan yüzde 9,4'e revize etti.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK BAZDA YÜZDE 0,7 ARTTI

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,7 artış göstererek piyasa tahmini olan yüzde 0,2'nin üzerine çıktı.

Ülkenin ihraç fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,5 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

İthal fiyat artışı aylık yüzde 0,2 geriledi ve yıllık artışı yüzde 21,7'den yüzde 21,0'e çekti.