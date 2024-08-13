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Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı

Japonya'da üretici fiyatlarında artış temmuz ayında hızlanarak son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 08:47

Japonya Merkez Bankası verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Temmuz ayında bir önceki yıla göre %3 arttı. Haziran ayında fiyatlar yüzde %2,9 artmıştı. Temmuz ayı için yüzde 3 artış bekleniyordu.

Endeks 123,1 ile üst üste sekizinci ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yıla göre %10,8 artarak Haziran ayındaki revize edilmiş %10,6'lık artıştan hızlandı ve yendeki zayıflık ile artan hammadde fiyatlarını yansıttı.

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