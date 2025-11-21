CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi

Japonya'dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi

Japonya'da hükümet, artan yaşam maliyetlerini hafifletmek amacıyla yaklaşık 135 milyar dolar değerindeki ekonomik destek paketine onay verdi.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2025 15:27

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2025 15:44

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae hükümeti, ekonomiyi canlandırma hedefleri kapsamında önlemler alıyor.

135 MİLYAR DOLAR YAŞAM MALİYETİNE KARŞI

Bu kapsamda hükümet, yükselen yaşam masraflarıyla mücadele kapsamında 2026 için ekonomik destek paketini onayladı.

135 milyar dolar değerindeki paketin, özel sektör ve yerel yönetimlerin harcamaları da dahil edildiğinde yaklaşık 272 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

FATURALARA 3 MİLYARDAN FAZLA DESTEK

Paket kapsamında hükümetin, 2026'nın ilk çeyreğinde elektrik ve doğal gaz faturalarına 3 milyar dolardan fazla destek sağlaması bekleniyor.

Eyalet bazında önlem alınması amacıyla bu paketten yerel yönetimlere 13 milyar dolar değerinde yardım fonu ayrılması bekleniyor.

Pakete, hane başına düşen çocuk sayısına göre nakit yardımı ve gıda kuponu gibi desteklerin de dahil edilmesi planlanıyor.

Kısa vadeli çözümlerin yanı sıra gemi imalatı ve yapay zeka gibi alanlarda yatırımın artırılması da hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 63,21 dolar Brent petrolün varili 63,21 dolar 20 Kasım 2025 10:23
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Kasım 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 20 Kasım 2025 09:32
Piyasalarda gözler ABD’deki istihdam raporuna çevrildi Piyasalarda gözler ABD'deki istihdam raporuna çevrildi 20 Kasım 2025 09:14
Japon yatırımcılar Türk lirasına yeniden yöneliyor Japon yatırımcılar Türk lirasına yeniden yöneliyor 20 Kasım 2025 09:10
Yaptırım endişeleriyle petrol fiyatlarında durağan seyir Yaptırım endişeleriyle petrol fiyatlarında durağan seyir 20 Kasım 2025 09:02
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşıladı Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri karşıladı 19 Kasım 2025 16:59
AB’den dijital atılım: Yapay zeka ve veri kurallarında sadeleşme AB'den dijital atılım: Yapay zeka ve veri kurallarında sadeleşme 19 Kasım 2025 16:43
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya yükseldi 19 Kasım 2025 16:43
Çin, Almanya’nın ticaretinde zirveye yeniden yerleşti Çin, Almanya'nın ticaretinde zirveye yeniden yerleşti 19 Kasım 2025 16:15
Rus petrolünde indirim azalacak mı? Rus petrolünde indirim azalacak mı? 19 Kasım 2025 15:36
Hollanda, Nexperia kararını askıya aldı: Çin ile görüşmeler belirleyici oldu Hollanda, Nexperia kararını askıya aldı: Çin ile görüşmeler belirleyici oldu 19 Kasım 2025 14:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler