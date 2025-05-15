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Japonya'dan yeni ABD hamlesi

Japonya'ın baş müzakerecisi yeni tur ticaret görüşmeleri için ABD'ye gidebilir.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2025 09:01

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2025 10:10

Japonya'nın en üst düzey ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, ABD ile üçüncü tur ticaret görüşmeleri için önümüzdeki hafta Washington'a gidebilir.

Reuters'in isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ziyaret tarihi değişken ve ziyaret iki ülkenin uzmanlar düzeyindeki müzakerelerde farklılıkları azaltma konusunda ne kadar ilerleme kaydedebileceğine bağlı olacağını söyledi.

Kaynağa göre Japonya, ABD'nin taviz vermesini sağlamak için ABD'den mısır ve soya ithalatının arttırılması, gemi yapımında teknik işbirliği ve ithal otomobiller için denetim standartlarının gözden geçirilmesini içerebilecek bir öneri paketi üzerinde düşünüyor.

Aynı zamanda ekonomiyi canlandırma bakanı olan Akazawa düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin otomobil, otomobil parçaları, çelik, alüminyum ve karşılıklı gümrük vergileri gibi son derece üzücü olan bir dizi gümrük vergisi tedbirinin gözden geçirilmesini isteyeceğiz" dedi.

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