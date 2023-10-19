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Japonya'nın ekonomik görünümü yükseldi

Japonya'nın 9 ekonomik bölgesinden 6'sında ekonomik görünüm yükselirken, diğerlerinde değişiklik göstermedi.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 09:00

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 09:00

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Chugoku ve Shikoku bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti.

Ülkede kalan 3 bölge için ise ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

BoJ'un açıklamasında, bütün bölgelerde ekonominin canlandığını veya ılımlı olarak toparlandığına işaret edildi.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.

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