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Japonya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Japonya'nın ihracatı ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 09:00

Japonya'nın ihracatı Şubat ayında %7,8 artarken, otomobil ve elektrikli makine ihracatı öne çıkmaya devam etti. Ekonomistler ise yüzde 3,5 artış bekliyordu.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Şubat ayında ihracat 8,2 trilyon yen (55 milyar $) olarak gerçekleşerek üst üste üçüncü ay büyüme kaydetti.

İthalat ise bir önceki yıla göre %0,5 artarak yaklaşık 9 trilyon yen seviyesinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 2,2 artış olacağı yönündeydi.

İthalat gıda, tıbbi ürünler ve bilgisayarlarda artarken, otomobil ve enerji üreten makinelerde azaldı.

Dış ticaret Ocak ayının ardından Şubat ayında da açık verdi. Ancak Şubat ayında ticaret açığı 379 milyar yen (2,5 milyar dolar) seviyesine geriledi. Ekonomistler 90 milyar yen açık bekliyordu.

Japonya'nın Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracatı geçen ay arttı. Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelerden yapılan ithalat artarken Avustralya'dan yapılan ithalat azaldı ve birçok alanda çok az değişiklik oldu.

Çin'e ihracat Şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, Asya'ya ihracat yüzde 2,3 ve ABD'ye ihracat yüzde 18,4 arttı. Avrupa'ya ihracatta artış yüzde 14,6 oldu.

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