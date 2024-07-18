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Japonya'nın ihracatı haziran ayında arttı

Japonya'nın ihracatı Haziran ayında yıllık bazda %5,4 artarak üst üste yedinci ay yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 09:22

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Japonya'nın ihracatı haziran ayında yıllık bazda %5,4 artarak üst üste yedinci ay yükseliş kaydetti.

İhracatta artış, ekonomistlerin %6,4'lük artış beklentilerinin altında kaldı. Analistler, küresel talebin yumuşaması ve bazı Japon otomobil üreticilerindeki güvenlik testi skandalı nedeniyle ihracattaki büyümenin yavaşladığını söyledi.

Otomobil sevkiyatlarının değeri haziran ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarken, bu oran Mayıs ayındaki %13,6'lık artışa kıyasla daha düşüktü.

İthalat, haziran ayında bir önceki yıla göre %3,2 artarken, ekonomistlerin beklentisi %9,3 artış yönündeydi.

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