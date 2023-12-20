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Japonya'nın ihracatı son üç ayda ilk kez düştü

Japonya'nın ihracatı, Çin'e yapılan çip sevkiyatlarının etkisiyle son üç ayda ilk kez düştü.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 09:19

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 09:19

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 düştü. Bu düşüş son üç ayın ilk yıllık düşüşü oldu.

Ekonomistler Kasım ayında ihracatta %1,5'lik artış bekliyorlardı. Ekim ayında ihnacak %1,6'lık artış göstermişti.

İthalat ise Kasım ayında beklentilerin üzerinde düştü. Yüzde 8,6 olması beklenen ithalatta düşüş oranı yüzde 11,9'a ulaştı.

Kasım ayında Asya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalırken, Çin'e ihracat yüzde 2,2 düşxtü. Japonya'nın ABD'ye ihracatı ise yüzde 5,3 arttı.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, "Japonya'nın şu anda ekonomik büyüme için bir itici gücü yok. Özel tüketim dibe vurmuş olabilir, ancak ekonomik büyümenin bu çeyrekte yavaş kalması muhtemel. Yendeki toparlanma ve ihracattaki yavaşlama Japon firmalarının karları üzerinde baskı yaratarak Japonya Merkez Bankası'nın ücretler ve fiyatlar arasındaki erdemli döngüyü teyit etmesini ve önümüzdeki yıl negatif faiz politikasından vazgeçmesini zorlaştırıyor" dedi

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