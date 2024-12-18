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Japonya'nın ihracatı toparlanıyor

Japonya'nın ihracatı toparlanmaya Kasım ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 09:13

Japonya'nın ihracatı, yendeki zayıflığın ihracatçılara yardımcı olmasıyla Kasım ayında bir artış daha kaydetti, ancak ticaretteki temel eğilim bu haftaki Japonya Merkez Bankası toplantısı öncesinde cansız kaldı.

Maliye Bakanlığı'nınaçıkladığı verilere göre, Japonya'nın ihracatı Kasım ayında çip yapım makineleri ve demir dışı metallere yönelik talep sayesinde toparlanmaya devam etti.

İhracat, Ekim ayındaki %3,1'lik artışın ardından Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,8 arttı. Ekonomistler %2,3-2,5'lik bir artış tahmin ediyordu.

Verilere göre yen, Kasım ayında dolar karşısında zayıflayarak bir yıl önceki 150,34 seviyesine kıyasla ortalama 152,83 seviyesinden işlem gördü. Bu arada, ithalat Kasım ayında yıllık bazda %3,8 düşerek Mart ayından bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Ülke Kasım ayında 117,6 milyar yen (766,1 milyon dolar) ticaret açığı verdi. Japonya'nın dış ticareti art arda beş aydır açık veriyor. Ancak açık Kasım'da Ekim ayına göre daraldı.

İhracat değeri yükselirken, ticaret Japon ekonomisine genel olarak sınırlı destek veriyor. ABD ve Avrupa'da talep azalmaya devam ederken, hükümetin agresif teşvik önlemleriyle büyümeyi desteklemeye çalıştığı Çin'de talep arttı. Rapora göre, ABD'ye yapılan sevkiyatlar otomobil ve ilaçların öncülüğünde %8 azalırken, Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar da yine otomobillerin öncülüğünde %12,5 düştü. Çin'e yapılan sevkiyatlar ise %4,1 arttı.

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