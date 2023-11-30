CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Japonya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Japonya'nın sanayi üretimi Ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı.  Bu güçlü artış, tedarik zincirlerindeki iyileşmenin otomobil üreticilerini desteklemesi ve envanter ayarlamalarının elektronik parça endüstrisini desteklemesiyle yeni bir ekonomik dayanıklılık işareti verdi.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 09:36

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 09:36

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 artarak ekonomistlerin %0,8'lik artış tahminlerini geride bıraktı. Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,9 yükseldi.

Motorlu araç üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

İmalatçılar arasında yapılan anket, mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretiminin Kasım ayında yüzde 0,3 azalmasının, Aralık ayında ise yüzde 3,2 artmasının beklendiğini gösterdi.

Japonya'da perakende satışlar ise Ekim ayında Eylül ayına göre %1,6 düştü. Perakende satışlar önceki üç ayda artmıştı.

Ekonomistler Ekim ayında perakende satışların %0,4 artmasını bekliyorlardı.

Satışlar Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4,2 artarak tahminlerin gerisinde kaldı. Ekonomistler yüzde 5,9 artış öngörüyorlardı.

Üretimdeki artış, kurumsal faaliyetlerin dirençli olduğu bir zeminde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayında bildirdiğine göre, ülkenin büyük imalatçıları arasındaki güven Eylül ayında üç ay öncesine kıyasla beklenenden daha fazla artarken, imalatçı olmayanların duyarlılığı 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Duyarlılığı artıran faktörler arasında Çin'den gelen yonga üretim teçhizatına yönelik artan talep de yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
OPEC+ üretim kesintileri pazar payını tehlikeye atabilir OPEC+ üretim kesintileri pazar payını tehlikeye atabilir 29 Kasım 2023 16:38
ABD beklentilerin üzerinde büyüdü ABD beklentilerin üzerinde büyüdü 29 Kasım 2023 16:33
Bankacılık sektörünün aktifleri arttı Bankacılık sektörünün aktifleri arttı 29 Kasım 2023 15:09
OECD küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı OECD küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı 29 Kasım 2023 14:29
Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru geldi: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi Altın gram fiyatı 1900 TL'yi aştı! Tüm zamanların rekoru geldi: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi 29 Kasım 2023 11:38
New York Fed Başkanı enflasyon beklentileri için iyimser New York Fed Başkanı enflasyon beklentileri için iyimser 29 Kasım 2023 11:02
AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi’nden Londra kararı AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'nden Londra kararı 29 Kasım 2023 10:05
Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli 29 Kasım 2023 10:02
Çinli yatırımcılardan ETF’lere rekor yatırım Çinli yatırımcılardan ETF'lere rekor yatırım 29 Kasım 2023 09:54
ECB yöneticisi: ECB gölge bankaların denetiminde daha büyük rol alabilir ECB yöneticisi: ECB gölge bankaların denetiminde daha büyük rol alabilir 29 Kasım 2023 10:00
Petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor Petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor 29 Kasım 2023 09:53
Fed üyesi Bowman bir faiz artışı daha bekliyor Fed üyesi Bowman bir faiz artışı daha bekliyor 29 Kasım 2023 09:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,84
%0,0844
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,48
%-0,0518
DOLAR
999,37
%-0,0631
EURO
1.007,86
%0,7863
ALTIN
1.002,79
%0,2792
BORSA
1.002,60
%0,26
DOLAR
1.008,92
%0,8917
EURO
1.033,73
%3,3731
ALTIN
1.039,31
%3,9308
BORSA
1.026,44
%2,6437
DOLAR
1.059,53
%5,9532
EURO
1.800,43
%80,0431
ALTIN
1.613,98
%61,3977
BORSA
1.548,45
%54,8448
DOLAR
1.638,06
%63,8056
EURO
BİST En Aktif Hisseler