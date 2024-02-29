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Japonya'nın sanayi üretimi keskin düştü

Japonya'nın sanayi üretimi Ocak ayında piyasaların beklentilerinin de üzerinde keskin bir düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 09:08

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre, sanayi üretimi geçen ay öncü verilerle bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Aralık ayında yüzde 1,4 artan sanayi üretiminin Ocak ayında yüzde 7,3 daralması bekleniyordu.

Ocak ayı verilerinin açıklanmasının ardından Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde değişiklik yaptı. Daha önce 2023'ün sonlarında gözlenen dalgalı ancak istikrarlı trendin devam edeceğini öngören Bakanlık, şimdi sektörün performansında zayıflama konusunda uyarıda bulundu.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Sanayi üretimindeki düşüş sadece sektörü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Japonya ekonomisi üzerinde de daha geniş etkilere sahip. Ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olan endüstriyel üretimdeki sürekli düşüş, özellikle tedarik zinciri kesintileri ve dalgalanan küresel taleple mücadele eden pandemi sonrası ortamda genel ekonomik toparlanmayı engelleyebilir. Bu durum, olumsuz etkileri azaltmak ve sektörün toparlanmasını desteklemek için politika yapıcıların yakından izlemesini ve muhtemelen müdahale etmesini gerektirebilir.

Üretim için önümüzdeki aya ilişkin tahminler ise toparlanmaya işaret etti. Sanayi üretiminin Şubat ayında yüzde 4,8, Mart ayında yüzde 2,0 artacağı öngörüldü.

Önümüzdeki aylar, bu düşüşün geçici bir gerileme mi yoksa Japonya'nın endüstriyel tabanındaki daha derin bir yapısal sorunun göstergesi mi olduğunun belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olacak.

Aynı ayda nakliyeler aylık yüzde 8,3, yıllık yüzde 1,7, stoklar aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 1,3 azaldı.

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