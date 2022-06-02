JP Morgan, dün açıklanan 2022 yılı ilk çeyrek GSYH büyüme rakamlarının ardından Türkiye ekonomisi için 2022 yılının tamamına yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
JP Morgan 'Türkiye beklentilerin üzerinde büyüdü' diyerek yeni tahminini yükseltti
Yeni ekonomi modeliyle `İhracat yönlü büyüme stratejisi` uygulayan Türkiye, 2022 yılının ilk 5 ayında da ihracat rekoru kırdı. Bununla beraber Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesi uluslararası finans kuruluşlarının dikkatini çekiyor. JP Morgan Türkiye`nin 2022`in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme kaydettiğine dikkat çekerek, 2022 yılının tamamı için büyüme tahminini yükseltti.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ"
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 6,7 olan beklentilerinin üzerinde yüzde 7,3 büyüdüğüne işaret eden JP Morgan, bunun piyasa beklentilerinin üzerinde bir oran olduğunu açıkladı.
JP Morgan, ivme kaybı beklentilerine rağmen 2022 yılının tamamı için Türkiye GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye çıkardı.
BAKAN MUŞ AÇIKLADI: 2022 YILINDA İHRACATTA 5'TE 5 YAPTIK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 2022 yılının ilk 5 ayında en yüksek aylık ihracatına ulaşarak rekorlar serisinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Muş, "2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Mayıs ayı dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 31.1 artışla 48.6 milyar dolara yükselmiştir. Mayıs ayı ithalatımız ise 29.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi 6.9 milyar dolarlık pay ile bu ay ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur" diye konuştu.
"250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE YAKLAŞIYORUZ"
Bakan Muş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ocak-Mayıs dönemi ihracatımız enerji hariç 96.8 milyar dolara ulaşmış olup, dış ticaret hacmimiz 202.8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 91.3 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 242.6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımız da sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!