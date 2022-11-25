JPMorgan tarafından yayımlanan notta küresel tahvil arzında, talebe göre daha sert düşüş beklendiği belirtildi. Beklentilere göre gelecek yıl küresel tahvil arzı 1,6 trilyon dolar azalacak.

Stratejistler buna karşılık talepte 700 milyon dolarlık azalma bekliyor. Bloomberg Küresel Global Tahvil Endeksi bu yıl yüzde 16 düşerek en az 1990'dan bu yana ilk kez iki sene üst üste kayıp yaşamaya hazırlanıyor.

Kasım ayında ise tahviller getiri arayışı ve daha yavaş Fed faiz artışı sinyalleriyle hayat belirtisi göstermiş, global tahvil endeksi yüzde 5 yükselmişti.

JPMorgan stratejistleri beklenmedik bir yılın ardından 2023'de tahvil arz-talep dengesinde iyileşme beklediklerini, enflasyondaki düşüşün tahvil getirilerindeki düşüşe katkıda bulunacağını belirtti.