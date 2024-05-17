JPMorgan CEO'su: Piyasa yumuşak iniş konusunda fazla iyimser

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, bir dizi faktör fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü için piyasaların enflasyonun olası dayanıklılığını hafife aldığını söyledi.

Dimon, "Bence temel enflasyon insanların beklediği şekilde ortadan kalkmayabilir. Bence önümüzde enflasyonu insanların beklediğinden biraz daha yüksek tutabilecek pek çok enflasyonist güç var" dedi.

"ÇİN ABD'NİN DOĞAL DÜŞMANI DEĞİL"

Dimon geleceğe bakarak, yeşil enerjiye geçiş, altyapı inşası ve jeopolitik yeniden askerileşme gibi örnekleri fiyat artışını hızlandıracak endişe verici kaynaklar olarak sıraladı.

Bloomberg'e verdiği demeçte "Yapılması gereken doğru şey angajman" diye konuşan Dimen, "Çin, ABD'nin doğal düşmanı değil; onların da kendi sorunları var. Dolayısıyla bana göre elimizden geldiğince birlikte çalışabiliriz" dedi.