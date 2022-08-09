Bir süredir resesyon kaygılarını fiyatlayan piyasalar, son gelen verilerin ardından yeni beklentilerle fiyatlanmaya başlandı.
JPMorgan: Parayı emtialara yönlendirme zamanı geldi
JPMorgan Chase Stratejisti Marko Kolanovic, resesyon korkularının azaldığı ortamda hisse senetlerinin performanslarının diğer varlıkların performansını aştığını belirterek, yatırımcıların hisse senedi performanslarını artık ılımlı şekilde azaltarak parayı emtialara yönlendirmelerinin zamanının geldiğini söyledi.
JPMorgan Chase & Co Stratejisti Marko Kolanovic, resesyon korkularının azaldığı ortamda, "Korkulandan daha iyi gelen ekonomik veriler hisse senedi ve kredi piyasalarında fiyatlandı. Emtialar ise diğer riskli varlıkların gerisinde kaldı. Biz, risk dağılımımızın bir kısmını hisse senetlerinden emtialara kaydırıyoruz" diye konuştu.
Strateji ekibinin riskli varlıklar için ağırlığını artır tavsiyesinin devam ettirildiğini belirten Kolanovic, nakit ve sabit getiriler için ağırlığını azat tavsiyesini koruduklarını da vurguladı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!