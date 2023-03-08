JPMorgan Asset Management Baş Yatırım Yöneticisi Bob Michele, "Bu hafta işsizlik verileri çok güçlüyse, o zaman 50 baz puan geri dönülecektir. Bu da oldukça kafa karıştırıcı olacak. Umarım bunu yapmazlar. Umarım 25 baz puanlık bir dizi artış yapmaya isteklidirler" şeklinde görüş belirtti.