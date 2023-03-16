Nikolaos Panigirtzoğlou liderliğindeki JPMorgan stratejistleri dün yayınladıkları yatırımcı notunda, "Fed'in Banka Dönemsel Fonlama Programı'nın kullanımının büyük olması muhtemel.

En büyük bankaların başvurmalarının mümkün olmadığı bu programın maksimim kullanımının 2 trilyon dolara yakın olacağı öngörülüyor.

Bu, 5 büyük ABD bankacı dışındaki bankaların tuttukları tahvil miktarına eşit" denildi. Notta, ABD bankacılık sisteminde 3 trilyon dalar tutarında rezerv bulunduğu ve bunun büyük kısmı en büyük bankaların elinde olduğu da belirtildi.