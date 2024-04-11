JPMorgan kurlara ilişkin görüşünü düşürdü

JPMorgan, ABD'deki yüksek enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı patikasının yeniden değerlendirilmesini gerektirmesinin ardından gelişmekte olan piyasa para birimleri ve yerel kurlara ilişkin görüşünü düşürdü.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında beklenenden daha fazla artması, finansal piyasalarda Fed'in faiz indirimlerini Eylül ayına kadar erteleyeceği beklentisine yol açtı.

JPMorgan bir müşteri notunda, "(Fed'in) kesinti yapmama olasılığının piyasaların yeniden fiyatlama yapması için yeterince olası hale geldiği, risksiz faizleri daha da yükseğe taşıdığı ve EM para birimlerinin performansını veya EM faizlerinin yükselişe direnmeye devam etme yeteneğini sınırladığı nokta budur" dedi.

JPMorgan, geçen ay aşırı ağırlığını yarıya indirdikten sonra EM yerel vadede piyasa ağırlığına geri döndüğünü ve EM FX'te önceki aşırı ağırlık duruşundan piyasa ağırlığına geçtiğini söyledi.