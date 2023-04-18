"Teknoloji sektöründe, karlı olmayan parçaların endeksin üzerinde performans gösteremeyeceklerini savunuyoruz, kaliteli, iyi nakit akışı olan parçalar için daha pozitif duruş içindeyiz" diye konuşan JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, "Teknoloji hisselerinde kısa pozisyon alınmasını savunmuyoruz ve hala sektörün geçen yıldan daha iyi işlem göreceğini düşünüyoruz. Ancak teknoloji sektöründeki yukarı hareketin gerilediğini düşünüyoruz" dedi.

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 yıl başından bu yana yüzde 20 yükselirken, S&P 500'de yükseliş yüzde 8 seviyesinde kaldı.