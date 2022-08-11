JPMorgan yatırımcılara gelişmekte olan piyasa tahvillerindeki "sürdürülemez" ralliyi bazı riskli ülkelerin tahvillerinden çıkmak için kullanmaları önerisinde bulunurken, Morgan Stanley'in Simon Waever liderliğindeki stratejistleri ise yayınladıkları araştırma notunda Kasım 2020'den bu yana ilk kez gelişmekte olan piyasa tahvilleri için alım tavsiyesi verdiler.

JPMorgan stratejistleri yatırımcılara, gelişmekte olan piyasa tahvillerindeki toparlanmanın uzun sürmeyeceğini savunarak daha az likit tahviller azaltıp, bir satışa karşı kendilerini korumak için daha ucuz tahvilleri almalarını önerirken, Honduras ve Azerbaycan'ın ABD doları cinsinden tahvilleri için tavsiyelerini "ağırlığını artır"dan "piyasa ağırlığı" seviyesine indirdiler.

Stratejistler Romanya'nın yanı sıra Sırbistan, Endonezya ve Sri Lanka tahvilleri için "ağırlığını artır" tavsiyesinde bulunurken, Ermenistan, Barbados, Costa Rica, Kenya ve Türkiye için tavsiyelerini "ağırlığını azalt" olarak korudular.

Morgan Stanley stratejistleri yatırımcıların Romanya, Meksika ve Panama tahvillerinin yanına Mısır, Ukrayna ve Kolombiya tahvillerini ekleyebileceklerini vurguladılar.