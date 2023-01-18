JPMorgan Chase & Co tratejisti Marko Kolanovic resesyon endişeleri ve merkez bankalarının aşırı sıkılaştırmaya gitmelerini gerekçe göstererek hisse senetleri ağırlığının azaltılması tavsiyesini verdi.

Kolanovic son dönemde benzerlerine kıyasla yüksek performans gösteren Euro Bölgesi hisse senetleri için ağırlık azalt tavsiyesini güçlendirirken gelişen piyasalar ve Çin hisse senetleri için 'ağırlık artır' tavsiyesini korudu.

Kolanovic notunda "Riskli varlıklara karşı temkinli duruşumuzu koruyoruz. Resesyon ve aşırı sıkılaşma riskleri yüksek kalmayı sürdürüyor. Enflasyonda ılımlılaşma ve potansiyel yumuşak iniş senaryosu gibi iyi haberlerin halihazırda fiyatlandığını düşünüyoruz" diye yazdı.

Uzun yıllar hisse iyimser tahminleriyle Wall Street'te ön plana çıkan Kolanovic geçen yıldaki satış dalgası sonrası görüşlerini kötümser yönde değiştirmişti.