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JPMorgan'dan İngiltere açıklaması: Acil faiz indirimine ihtiyacı yok

JP Morgan Asset Management analisti Zara Nokes, İngiltere ekonomisinin acil bir faiz indirimine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 11:32

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 11:32

JP Morgan Asset Management analisti Zara Nokes, Birleşik Krallık'ta fiyat enflasyonunun hala yüksek seyretmesinin ekonominin durma noktasına gelmediğine işaret ettiğini söyledi.

Nisan ayında fiyat artışları umulandan daha hızlı gerçekleşti ve hizmet sektörü ile motor yakıtı manşet enflasyon oranını yukarı çekti.

Nokes yayınladığı araştırma notunda, bunun önümüzdeki ay faiz oranlarında bir indirim olasılığını azalttığını yazdı. Hatta böyle bir hamlenin erken olacağını ifade eden Nokes, "Ekonomi yavaşlıyor olsaydı, çekirdek enflasyonun manşet oranı daha düşük takip etmesini beklerdik, ancak son veriler faaliyetin yeniden hızlandığını gösterdi" dedi.

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