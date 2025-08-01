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Kanada, ABD'nin gümrük tarifesini kararı dolayısıyla hayal kırıklığı yaşıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin gümrük vergisini yüzde 35'e çıkarmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2025 10:54

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2025 10:55

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ve "Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA)" kapsamına girmeyen ürünlere getirdiği yeni tarife oranını değerlendirdi.

Başbakan Carney, "Kanada hükümeti bu karardan hayal kırıklığına uğramış olsa da ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük ikinci serbest ticaret anlaşması olan CUSMA'ya bağlılığını sürdürecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu kararını uyuşturucu madde olarak kötüye kullanılan opioid analjezik fentanilin sınır ötesi akışını gerekçe göstererek savunduğunu aktaran Carney, ülkesinin ABD'ye yönelik fentanil akışının sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu ve bu miktarı daha da azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Carney, uyuşturucu kaçakçılarını tutuklamak ve uluslararası çeteleri çökertmek için sınır güvenliğine tarihi yatırımlar yapıldığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, dün, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'ya yönelik yeni tarife oranının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Açıklamada, Kanada'nın fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların devam eden akışını durdurmak konusunda işbirliği yapmada başarısız olduğu ve ABD'nin attığı adımlara misillemede bulunduğu belirtilmişti.

TAYVAN VE YENİ ZELANDA'DAN TARİFELERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD'nin Tayvan mallarına uygulama kararı aldığı yüzde 20 oranındaki gümrük vergisinin "geçici" olacağını belirtti.

Washington yönetimi ile gümrük vergilerine yönelik görüşmelerin devam ettiğini aktaran Lai, ABD ile nihai anlaşmaya varıldığında yüzde 20'lik oranın daha da düşeceğini umduklarını kaydetti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda, ABD'nin ülkeye uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 15 olarak belirlemesine tepki gösterdi.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, açıklamasında, ülkesinin "haksız şekilde cezalandırıldığını" savundu.

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