CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Kanada ABD'ye ihracat vergisi getirmeyi değerlendiriyor

Kanada, ABD'ye bazı emtialarda ihracat vergisi getirmeyi değerlendiriyor.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 09:14

Kanada'nın ABD'ye bazı emtialarda ihracat vergisi getirmeyi değerlendirmesiyle ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Kanada hükümeti, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın tüm Kanada ithalatına %25 gümrük vergisi getirme vaadini yerine getirmesi halinde ABD'ye bazı emtialara ihracat vergisi getirmeyi değerlendiriyor.

Söz konusu kişi, etkilenebilecek emtialar arasında başta ham petrol, potas ve uranyum olmak üzere enerji ürünlerinin bulunduğunu ancak nihai bir karar verilmediğini söyledi. Kanada'dan ihraç edilen ham petrolün neredeyse tamamı ABD'ye gidiyor.

Başbakan Justin Trudeau bu hafta yaptığı açıklamada Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi getirmesi halinde Kanada'nın ABD'ye misilleme yapacağını söyledi. Trudeau yetkililerin ABD'li kanun yapıcılar ve iş dünyası liderlerine baskı uygulamak ve karşılık vermek için en iyi yolları incelediğini söyledi.

Maliye Bakanı Chrystia Freeland Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada başbakan ve eyalet başbakanlarının kritik minerallerin ve bazı metallerin ABD'ye sevkiyatını etkileyebilecek tedbirleri görüştüklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de bütçe açığı arttı ABD'de bütçe açığı arttı 12 Aralık 2024 08:51
OPEC’in günlük petrol üretimi 104 bin varil arttı OPEC'in günlük petrol üretimi 104 bin varil arttı 11 Aralık 2024 17:07
SON DAKİKA! ABD kasım ayı enflasyon verisi belli oldu SON DAKİKA! ABD kasım ayı enflasyon verisi belli oldu 11 Aralık 2024 16:39
ABD 2025 için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti ABD 2025 için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti 11 Aralık 2024 09:48
Piyasalarda ABD enflasyon verisi hareketliliği Piyasalarda ABD enflasyon verisi hareketliliği 11 Aralık 2024 09:36
Ukrayna için 20 milyar dolarlık kredi Dünya Bankası fonuna aktarıldı Ukrayna için 20 milyar dolarlık kredi Dünya Bankası fonuna aktarıldı 11 Aralık 2024 09:13
Tesla’dan en yüksek haftalık satış Tesla'dan en yüksek haftalık satış 11 Aralık 2024 08:56
Japonya ekonomisi 2024 yılında daralacak Japonya ekonomisi 2024 yılında daralacak 11 Aralık 2024 08:54
Petrol OPEC öncesi yönünü yukarı çevirdi Petrol OPEC öncesi yönünü yukarı çevirdi 11 Aralık 2024 08:48
Goldman Sachs: dolar beklentilerine rağmen altın yükselişini sürdürüyor Goldman Sachs: dolar beklentilerine rağmen altın yükselişini sürdürüyor 11 Aralık 2024 07:52
Çin Wall Street toplantıları hızlandı Çin Wall Street toplantıları hızlandı 11 Aralık 2024 07:42
API petrol stokları beklentilerin aksine artı API petrol stokları beklentilerin aksine artı 11 Aralık 2024 07:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler