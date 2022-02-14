Kansas City Fed Başkanı Esther George, "Fed'in parasal genişleme uygulamasının para politikasını giderek karmaşıklaştırdığı yönünde bir kabul var. Tahvil alımlarını sona erdirerek bur karmaşıklıktan kaçınabileceğimizi düşünmüyorum. Fed'in elindeki mortgage destekli menkum kıymetlerin aktif şekilde satılması ekonomiye sağlanan desteğin azaltılması için bir yol sağlayabilir. Ancak bu Fed'in geçmişte hiç yapmadığı bir şey" dedi.

"FED HIZLI KARAR VERMELİ, ÇOK FAZLA ZAMAN YOK"

"Ekonominin cari durumu dikkate alındığında Fed'in stratejisini dizayn etmek harcayabileceği yılları yok" diye konuşan George, "Ancak bu, Mart toplantısında hadi varlık satışına başlayalım dememiz gerektiği anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Fed'in bu yıl faizleri ne kadar artırması gerektiği konusunda henüz bir görüş oluşturmadığını belirten George, "Sistemli olmamız gerekli. Kademeli şekilde hareket etmek her zaman tercih edilmiştir. Bugün olduğumuz yer, pandeminin etkilerine ilişkin belirsizlik ve diğer şeyler, dikkate alındığında. Faizde nötr seviyeye ne kadar çabuk ulaşmamız gerektiğini söylemek zor" dedi.

Fed'in 15-16 Mart toplantısında faizi 25 baz puan yerine 50 baz puan artırması gerekip gerekmediğini szöylemek için de çok erken olduğunu belirten George, piyasanın 50 baz puanlık artırır beklentisinin FOMC toplantısında müzakere için kesinlikli bir zemin oluşturacağını vurguladı.