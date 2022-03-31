Kansas City Fed Başkanı Esther George: Nötr faiz oranı yüzde 2,5 olmalı

Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD ekonomisi için nötr faiz oranını yüzde 2,5 olarak tahmin ettiğini ve Fed'in faiz bu seviyeye kadar çıkardıktan sonra atacağı adımlara karar vermesi gerektiğini söyledi.

George açıklmasında, "Ekonominin içinde bulunduğu durum, enflasyonun 40 yılın zirvesinde olması ve işsizlik oranının rekor düşük seviyelere yakın bulunması dikkate alındığında, faizin nötr seviyeye hızlı bir şekilde çıkarılması uygun olur" diye konuşan George, bu faiz seviyesine ulaşıldıktan sonra ekonomiye ve fiyat istikrarı hedefine etkilerine bakılması gerektiğini vurguladı. George, "Eğer bu noktada enflasyon yükseliş işaretleri göstermeye devam eder ise, fiyat istikarı hedefimizi yakalamak ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasını güçlendirmek için daha sınırlayıcı politika gerekli olabilir" dedi.

Kansas City Fed Başkanı bu yıl FOMC'nin oy vermi hakkı olan bir üyesi ve Mart toplantısında faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.