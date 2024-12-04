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Katar İngiltere'de iklim teknolojisin yatırım yapacak

Katar, İngiltere'de iklim teknolojisine 1 milyar pound yatırım yapacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2024 08:44

İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, Katar'ın Birleşik Krallık'ta iklim teknolojisine 1 milyar pound yatırım yapacağını ve mühendislik şirketi Rolls-Royce'un enerji dönüşümünü desteklemek için paranın bir kısmından yararlanacağını söyledi.

Duyuru, Başbakan Keir Starmer ile görüşmesi beklenen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin İngiltere'ye yaptığı iki günlük resmi ziyareti sırasında yapıldı.

Hükümet, yatırımın binlerce istihdam yaratmasının ve iklim dostu teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırmak için her iki ülkede iklim teknolojisi merkezleri kurmasının beklendiğini söyledi.

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