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Kazakistan tahıl ihracatında rekora koşuyor: 13 milyon tonluk hedefe çok yaklaştı

Karadeniz havzasında tahıl ticaretinin önemli aktörlerinden biri haline gelen Kazakistan, 2025/2026 tarım yılında ihracat performansını artırmaya devam ediyor. Ülke, tarım yılının ilk dokuz ayında tahıl ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 yükselterek 12,2 milyon tona çıkardı.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 10:05

Kazakistan Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan mevcut sezonda ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemindeki 10,7 milyon tondan 12,2 milyon tona ulaştı. Bu artış, Kazakistan'ın bölgesel tahıl arzındaki konumunu daha da güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

İhracattaki büyümede en büyük payı Orta Asya ülkeleri ve Afganistan aldı. Özbekistan'a yapılan tahıl sevkiyatları yüzde 38 artış göstererek 3,6 milyon tondan 5 milyon tona yükseldi. Afganistan'a yapılan ihracat yüzde 53'lük artışla 2 milyon tona ulaşırken, Kırgızistan'a gönderilen tahıl miktarı yaklaşık 1,5 kat artarak 474 bin tona çıktı. Türkmenistan'a yapılan satışlar da yüzde 44 artışla 197 bin ton seviyesine yükseldi.

Veriler, bölgedeki gıda talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve Kazakistan'ın bu talebi karşılayan başlıca tedarikçiler arasında yer aldığını gösteriyor.

Tahıl ihracatındaki yükseliş, üretimdeki artışla da destekleniyor. Kazakistan, 2025 yılında tahıl hasadını yüzde 2 artırarak 27 milyon tona çıkardı. Bir önceki yıl üretim 26,5 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Üretim kapasitesindeki bu artış, hem iç piyasa ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de dış pazarlara daha fazla ürün gönderilmesine olanak sağladı.

Tarım Bakanlığı, mevcut sezonda 13 milyon ton yeni mahsul tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. 11 Haziran itibarıyla ulaşılan 12,2 milyon tonluk ihracat hacmi dikkate alındığında, sezon sonuna kadar belirlenen hedefin aşılabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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