Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks'a göre Euro Bölgesi'nde yaşanabilecek derin bir resesyonun enflasyonu düşürmesi halinde ECB faiz artış hızını yavaşlatabilir.uzun ve derin bir resesyon yaşanması halinde AMB'nin faiz artış hızını düşürebileceğin

"Çekirdek enflasyonun sürekliliği ve bu durumun enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi, ücret dinamikleriyle birlikte istikrarlı bir faiz artış hızının sürdürülmesine karar verilmesi konusunda kilit faktör olacak" diyen Kazaks, "Enflasyonu aşağı çekecek geniş çaplı ve uzatılmış resesyona dair riskler faiz artışlarının yavaşlatılacağına veya durdurulacağına işaret eder" ifadelerini kullandı.

"NÖTR FAİZ ÜZERİNE ÇIKMAKTA TEREDDÜT EDİLMEYECEK"

Öte yandan Letonyalı merkez bankacı ECB'nin faizleri para politikasının genişleyici veya kısıtlayıcı olmadığı nötr faiz oranının üzerine çıkarmakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.

ECB'nin diğer bazı üyeleri de Eurofi Konferansı için para politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

"Net bir sıkılaştırma veya hatta çok hızlı bir normalleşme, Aktarım Güvence Mekanizması'nı ve reel ekonomiyi haksız yere istikrarsızlaştırabilir ve kısa vadede enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştırabilir" diyen ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, "Benzersiz doğası göz önüne alındığında para politikası arz şokları karşısında daha sabırlı olmalı" dedi.

Büyük şoklar ve alışılmadık derecede yüksek enflasyon seviyelerinde bile yavaş normalleşme politikasının enflasyonun hedefe yakınsaması ile tutarlı olmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Centeno, enflasyon beklentilerinin her koşulda sabit kalacağını kabul edemeyeceklerini dolayısıyla enflasyon beklentilerinin istikrarsızlaşması durumunda güçlü bir tepki vermeye hazır olunması gerektiğini altını çizdi.

STOURNARAS: ENFLASYON ZİRVEYE YAKLAŞTI

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı ve yine Yönetim Konseyi Üyesi olan Yannis Stournaras ise enflasyonun zirveye yaklaştığını ve istikrarlı bir yavaşlama sürecine gireceğine inandığını söyledi. Görüşünün temel olarak enerji ve emtia fiyatlarında varsayılan bir ılımlılığa ve arz darboğazlarının kademeli olarak hafifletilmesine dayandığını ifade etti.

Stournaras, "Önümüzdeki toplantılarda, toplantı bazında bir yaklaşımla politika faizlerinin kademeli olarak normalleştirilmesi uygun olacaktır. Hareketlerin hem zamanlaması hem de hızı, arz kesintilerini ve aynı zamanda fiyatlar üzerindeki daraltıcı baskıları yansıtabilecek enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmemizin gelişimine bağlı olacaktır" dedi.